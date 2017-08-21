Павел Филип направил телеграмму премьер-министру Финляндии в связи с терактом

Премьер-министр Павел Филип направил телеграмму соболезнований своему финскому коллеге Юхе Сипиле и народу Финляндии в связи с терактом, произошедшим 18 августа в городе Турку.

Об этом передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

«В эти моменты тяжелых испытаний я хочу выразить от имени правительства Республики Молдова и от себя лично все наше сострадание. Мы решительно осуждаем этот террористический акт, направленный против невинных людей, и выражаем нашу полную солидарность с дружественным народом Финляндии», - говорится в телеграмме Павла Филипа.

Финские власти объявили, что два человека убиты, еще шесть получили ранения в результате теракта, произошедшего в пятницу в финском городе Турку.