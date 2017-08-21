Судебное заседание по делу Дорина Киртоакэ было прервано

Судебное заседание по делу отстраненного генпримара Дорина Киртоакэ было прервано и будет продолжено 24 августа в 15.00, когда судья примет решение по поданным сегодня апелляциям.

Речь идет о двух жалобах со стороны защиты: об отстранении адвокатов Татьяны Иову и Георге Малика, а также о порядке возбуждения уголовного преследования, пишет noi.md.



Дорин Киртоакэ заявил, что два адвоката были исключены из судебного процесса, но прокурор не имеет права отстранять выбранного клиентом адвоката. По его словам, адвокат может быть отстранен от дела только по просьбе его подзащитного. Что касается второй жалобы, то отстраненный от должности примар суд заявил, что она касается распоряжения от сентября 2015 года об организации местной администрацией государственных закупок.

«Факт то, что в обоих случаях прокуратура убегает от рассмотрения этих жалоб судом. Она хочет отправить их в суд первой инстанции или отклонения как неприемлемых. Они не хотят рассмотрения своих действий, которые мы считаем незаконными», – уточнил Дорин Киртоакэ.