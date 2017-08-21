Работников турецких отелей обучат русскому языку

Для сотрудников турецких отелей создадут специальную программу для изучения русского языка. Об этом сообщила специалист Россотрудничества Мария Фадее.ва

«К сожалению, пока изучение русского языка турецкими отельерами еще не в числе приоритетных задач подготовки работников этой сферы. В то же время профессиональный интерес к русскому языку в сфере туризма Турции достаточно высок», — заметила она.

По словам Фадеевой, в сфере туризма Турции задействованы около 100 тысяч человек ежегодно, пишет lenta.ru.