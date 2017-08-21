Телеведущий Андрей Малахов разместил на портале StarHit открытое письмо, адресованное генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.
«Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — написал Малахов.
В своем письме Малахов обратился и к другим сотрудникам Первого канала, поблагодарив их за работу на совместных проектах, пишет lenta.ru.
Ранее в понедельник Малахов объявило переходе на телеканал «Россия 1», где будет вести программу «Прямой эфир». Он отметил, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. Программа «Прямой эфир», по признанию Малахова, будет производиться вместе с журналистом Александром Митрошенковым. Также в сети появился проморолик передачи с новым ведущим.
По сообщениям СМИ, первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым увидит свет в конце августа.
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авторы DW