Задержан мужчина, укравший сумку у водителя авто

У жителя столицы украли сумку, когда он парковал автомобиль на Московском проспекте.

Пострадавший сразу же сообщил обо всём в полицию и даже самостоятельно попытался задержать вора, который бросил украденное и намеревался скрыться. Им оказался 27-летний житель Кишинёва, ранее уже судимый.

Мужчина вину признал. Ему грозит до 17 тысяч леев штрафа или до двух лет тюрьмы.







