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Задержан мужчина, укравший сумку у водителя авто
// фото: urist-land.ru
13:37, 21 Aug 2017
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У жителя столицы украли сумку, когда он парковал автомобиль на Московском проспекте.

Пострадавший сразу же сообщил обо всём в полицию и даже самостоятельно попытался задержать вора, который бросил украденное и намеревался скрыться. Им оказался 27-летний житель Кишинёва, ранее уже судимый.

Мужчина вину признал. Ему грозит до 17 тысяч леев штрафа или до двух лет тюрьмы. 







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