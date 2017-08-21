В нескольких барах столицы обнаружен контрафактный алкоголь

Поддельный алкоголь и продукты, хранившиеся в антисанитарных условиях, обнаружила полиция в нескольких столичных магазинах и барах. С проверками нагрянули в заведения на Чеканах. Владельцам грозят штрафы.

Продавцы не смогли представить полиции документы о происхождении спиртного.

Было установлено, что алкоголь продавали на розлив. Контрафактное спиртное изъяли. Кроме того, полиция выяснила, что продовольствие хранили в антисанитарных условиях.

Администраторам магазинов и баров грозит до 15 тысяч леев штрафа.







