Четыре человека задержаны после обысков в министерствах юстиции и образования

После обысков, которые проходили сегодня утром в министерствах юстиции и образования, задержаны четыре человека. Как уточнила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински, среди них одна сотрудница Минобразования и трое ее подельников.

По данным следствия, подозреваемые замешаны в нескольких делах о коррупции и торговле влиянием.

Напомним, ранее офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры нагрянули с обысками в Министерство юстиции и правительство. Провели их в рамках расследований по делу о коррупции и торговле людьми.

Обыски в Министерстве просвещения продолжались до 11 часов утра. Одного человека задержали. Кого именно, правоохранители пока не сообщили.

Прошли обыски и в Министерстве юстиции. Проверяли правоохранители в основном, документацию, заявил замминистра юстиции Николай Ешану.

"Они попросили разрешение на проверку документов, в том числе тех, что хранятся в электронном виде. Мы оказали им всяческое содействие", - сказал замминистра юстиции Николай Ешану.







