Иностранец угрожал людям ножом в метро Киева

В Киеве иностранец угрожал ножом пассажирам на станции метро Петровка. Как сообщили в столичной полиции, мужчину задержали пассажиры и передали его правоохранителям.

Как отмечается, пассажир столичного метрополитена сообщил правоохранителям, что в вагоне поезда неизвестный приставал к девушке, когда заявитель сделал ему замечание, неизвестный агрессивно отреагировал, достал нож и начал им размахивать.

"Полиция установила личность злоумышленника, им оказался 36-летний гражданин другого государства. Во время личного досмотра у него изъяли нож и кристаллообразное вещество, похожее на метадон. Эти вещи направили на проведение экспертного исследования", – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, начато два уголовных производства, пишет korrespondent.net.