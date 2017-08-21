NASA отправит на Марс экспедицию для поисков древней жизни

В 2020 году в NASA стартует программа по изучению Марса — космическое агентство начнёт искать на Красной планете древнюю жизнь.

Сообщивший об этом учёный Кен Уилифорд отметил, что отдельное внимание специалисты уделят изучению пород марсианского грунта. В трёх регионах Марса будут взяты образцы грунта, и учёные рассчитывают, что это поможет выяснить, обитали ли на планете живые организмы.

Ещё одной новинкой миссии станет то, что в ходе исследований специалисты применят технологии, которые прежде не использовались.

NASA также готовится к тому, чтобы высадить на Марс колонизаторов. Поскольку в кратер Гусева не проникаюn марсианские ветра, это место считается наиболее подходящим, пишет life.ru.