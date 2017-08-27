Впервые получена энергия из океанских течений

Японская IHI Corporation и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий успешно протестировали первую в мире систему получения электроэнергии от океанских подводных течений, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что эксперимент проходил в районе течения Куросио неподалеку от острова Кутиносима.

Установку из металлических цилиндров погрузили на глубину от 20 до 50 метров. Длина каждого цилиндра составляет около 20 метров, по бокам двух из них установлены генераторы с лопастями диаметром 11 метров.

Во время эксперимента специалистам удалось добиться выработки электроэнергии мощностью до 30 киловатт.

Разработчики надеются начать практическое использование установки уже к 2020 году, пишет nv.ua.