Будет проверена конституционность решения об увольнении судьи Домники Маноле

Конституционный суд проверит законность увольнения судьи Домники Маноле. Высшая судебная палата удовлетворила ходатайство в необходимости определить конституционность закона, по которому судья была лишена мантии.

Такое решение Домнику Маноле обрадовало. Обычно она обвиняет судебную систему в предвзятости, но в этот раз бывшая судья изменила свое мнение.

"Я довольна этим решением. Суд продемонстрировал объективность", - сказала бывшая судья Домника Маноле.

Репортажи о сомнительной репутации судьи Маноле неоднократно появлялись в прессе. В 2009 году телеканал ProTV снял на видео, как судья в рабочем кабинете давала советы участнику процесса, который она рассматривала. Им оказался политик Эдуард Мушук - на тот момент председатель Муниципального совета Кишинева.

В 2013 Ziarul de Garda опубликовал статью о том, что у судьи Маноле 11 автомобилей. Тогда же портал "Омега" опубликовал запись разговора Домники Маноле с некой женщиной, которой судья обещает повлиять на рассмотрение дела.

Сама Домника Маноле утверждает, что все это - не повод лишать ее судейской мантии.

Четвертого июля Высший совет магистратуры лишил Домнику Маноле судейской мантии. Решение вынесли на основании проверки Службы информации и безопасности. Домника Маноле решение ВСМ обжаловала и надеется продолжить служить Фемиде.