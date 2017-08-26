МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы отказаться от поездок в Португалию

Правительство Португалии объявило ситуацию стихийного бедствия в 155 населенных пунктах центра и севера страны из-за повышенного риска пожаров. Об этом сообщает ИНФОТАГ.

В связи с этим МИДЕИ рекомендовало избегать поездок в эти районы. В чрезвычайных ситуациях в португальскую службу гражданской защиты можно позвонить по телефону +351926768743, а также по единому телефону экстренных оперативных служб – 112.

В случае, когда необходима помощь, граждане Молдовы могут обратиться в посольство РМ в Лиссабоне по телефонам: +351 213009065, +351 961929964, e-mail: lisabona@mfa.md, а также в Call-центр МИДЕИ: из Республики Молдова – 080090990 (бесплатный звонок), из-за границы +373 22 690990.