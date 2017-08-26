Военнослужащие Нацармии представят Молдову на военном параде в Украине

Контингент Национальной армии примет 24 августа участие в военном параде в Киеве, организованном властями Украины по случаю 26-й годовщины провозглашения независимости. В военном параде будут участвовать около 4,5 тыс. военнослужащих.

Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны, на военном параде в Киеве Республику Молдова представит ​​взвод в составе 29 военнослужащих 22-го миротворческого батальона.

24 августа на бульваре Крещатик в Киеве молдавские офицеры и субофицеры пройдут маршем вместе с военными контингентами из 10 стран, девять из которых представляют страны-члены НАТО.

Группу военнослужащих Национальной армии возглавит майор Янэк Дели, командир 22-го батальона, а государственный флаг на параде пронесет сержант Игорь Кричковски.

Республика Молдова впервые участвует в военном параде на Украине. Ранее военнослужащие Национальной армии участвовали в военных парадах в Румынии, Франции и других странах, пишет МОЛДПРЕС.