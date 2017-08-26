На Хынчештском шоссе во вторник отключат воду

Жители на ш. Хынчешть, 60, в том числе в домах с дробью, останутся во вторник, 22 августа, без воды. Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения

АО „Apă-Canal Chişinău” отмечает, что в связи с выполнением плановых работ компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии на насосной станции, что приведет к прекращению подачи воды по указанным адресам. Воды не будет с 13.00 до 17.00, передает IPN.



После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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