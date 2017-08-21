В муниципии Комрат водитель, пытавшийся скрыться от полиции, не справился с управлением и его Mercedes угодил в озеро.
Как стало известно, сотрудник полиции решил остановить автомобиль марки Mercedes с приднестровскими регистрационными знаками, но водитель не стал останавливаться.
Более того, увеличив скорость, водитель попытался скрыться от стражей порядка. Сделать этого, однако, ему не удалось, пишет Gagauzinfo.MD.
Шофер – житель села Буджак – не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в комратском озере.
Водитель не пострадал.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW