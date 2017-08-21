БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

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