Из-за пожара в автомобиле чуть не сгорел дом в Одессе

Сегодня ночью спасатели получили сообщение о пожаре на улице Николая Боровского — здесь загорелся легковой автомобиль «Шкода».

Прибыв на место ЧП, сотрудники ГСЧС установивли, что огонь от горящего автомобиля может перекинуться на двухэтажный жилой дом, пишет dumskaya.net.

Пожар в течение 6 минут был локализован и в течение 11 минут полностью ликвидирован. В результате огнем поврежден автомобиль на площади 5 кв. метров, а также сгорела облицовка рядом стоящего здания и магазина на общей площади 3,5 кв. метра.

К ликвидации пожара были привлечены две единицы основной пожарной техники и 5 человек личного состава.