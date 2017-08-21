Исследователи из Университета Квинсленда сообщили об открытии, которое может привести к появлению новых методов лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Речь идёт о клетках, которые производятся в миндалевидном теле. Эта область играет ключевую роль в формировании эмоций, в том числе и при обработке воспоминаний.
Нарушения в работе миндалевидного тела связаны со многими тревожными расстройствами. Но это было известно и ранее. Однако теперь исследователи впервые доказали, что этот регион мозга у взрослых людей способен адаптироваться к изменениям и восстанавливаться, сообщает vesti.ru.
До этого подобные процессы наблюдались только в гиппокампе. Эта область головного мозга также участвует в механизмах формирования эмоций, а ещё отвечает за консолидацию памяти, то есть переход кратковременной памяти в долговременную.
Но во время наблюдений за мышами австралийская команда с удивлением обнаружила, что в миндалевидных телах взрослых грызунов, как и в гиппокампе, формируются новые стволовые клетки, которые затем превращаются в полноценные функционирующие нейроны.
Миндалевидное тело мозга играет ключевую роль в изучении страха – чувства, когда человек проявляет ответную реакцию на стимул (воспоминание о пугающих событиях).
Если медики поймут, каким образом можно стимулировать производство новых клеток в миндалевидном теле, это подарит новые возможности для лечения расстройств, связанных с чувством страха, добавляет исследовательница.
К слову, открытие нейрогенеза (процесса образования новых клеток) в гиппокампе совершил Перри Бартлетт (Perry Bartlett), основоположник Института мозга Квинслендского университета. Он также принимал участие и в текущем исследовании.
Следующий этап работы – поиск доказательств, что новые нейроны в миндалевидном теле формируются у людей точно так же, как и у грызунов, добавляют авторы.
Научная статья с подробным описанием нейрогенеза в миндалевидных телах взрослых животных опубликована в издании Molecular Psychiatry.
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авторы DW