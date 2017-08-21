Тэйлор Свифт внезапно стерла все записи со всех своих страниц в соцсетях

Американская певица Тэйлор Свифт поразила своих поклонников, удалив абсолютно все записи со своих страниц в соцсетях. Полностью "зачищенными" оказались "Твиттер", "Инстаграм", "Фейсбук" и Tumblr исполнительницы.

Свифт начала удалять записи со своих страниц 17 августа, сообщает Evening Standard. На ее странице в "Твиттере", на которую было подписано 95 миллионов поклонников, теперь нет не только записей, но и личной информации певицы. Аналогично пуст оказался и ее "Инстаграм" со 102 миллионами читателей.

На странице Свифт в "Фейсбуке", на которую подписаны 70 миллионов человек, осталась только ссылка на личный сайт певицы в Интернете, который в настоящий момент тоже недоступен, пишет vesti.ru.

Некоторые считают, что это является рекламным шагом в преддверии выпуска нового альбома. Есть вероятность, что певица просто устала от своей сетевой личности.