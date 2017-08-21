Из норвежского музея похитили сокровища викингов

Около четырехсот предметов, относящихся к эпохе викингов, были украдены из музея университета города Берген в Норвегии. По словам директора музея Хенрика фон Ахена, если похищенное не удастся вернуть, эта кража может стать самым ужасным случаем за всю двухсотлетнюю норвежскую музейную историю.

Похищенными оказались в основном мелкие предметы типа ювелирных изделий. Их рыночная стоимость относительно невелика, однако они обладают невероятной культурной и исторической ценностью, сообщает Agence France-Presse.

Преступление было совершено в период между 11 и 13 августа. Злоумышленники проникли на седьмой этаж здания, где экспонаты были размещены в ожидании их переноса в более надежное хранилище, по внешним лесам, установленным перед фасадом музея, пишет vesti.ru.

По словам директора музея, меры безопасности в отношении экспонатов были явно недостаточными. Норвежская полиция ведет расследование случившегося, к сотрудничеству будут привлечены и правоохранители других стран. Музей планирует разместить фото украденных предметов в соцсетях, чтобы затруднить их возможную перепродажу.