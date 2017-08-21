В Нижнем Новгороде открыли вакансию для кота с зарплатой

Одна из нижегородских компаний объявила конкурс на занятие штатной вакансии кота. Работать усатый сотрудник будет отнюдь не бесплатно – исполнение должностных обязанностей будет оплачиваться окладом в размере 20 тысяч рублей. График работы у кота будет свободный.

Компания, которая скоро сдает в эксплуатацию своей первый дом, планирует запускать кота в квартиры новоселов, сообщает портал "Прогород".

Согласно объявлению, животное будет заниматься анализом и выбором самых уютных и благоприятных мест в квартире, а от кандидатов потребуется стрессоустойчивость и умение взаимодействовать с людьми, пишет vesti.ru.

Чтобы принять участие в конкурсе, нижегородцам надо будет прислать в сообщество компании "ВКонтакте" резюме своего кота с фотографией. Итоги сотрудники компании планирует подвести 12 сентября.