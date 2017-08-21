Мощнейший взрыв газа произошел в районе пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону.
Пожар охватил уже около 25 частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания уже достигла шести тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает РИА Новости.
"Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники", — сообщил журналистам замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев.
Полицейские перекрыли несколько улиц и просят жителей как можно дальше отойти от места пожара. По их словам, в районе возгорания чувствуется запах газа. На место уже приехали специалисты Горгаза.
На протяжении нескольких сотен метров вдоль улиц стоят больше сотни людей с личными вещами, одеждой, ценной аппаратурой. Жители отходят все дальше от места пожара. Всего из домов эвакуировано порядка 560 человек. Речи о локализации пожара пока не идет, ситуацию осложняет сильный ветер. К тушению привлекли вертолеты военной авиации, на месте работают психологи МЧС.
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авторы DW