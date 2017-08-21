Роды в Украине могут стать платными

Роды на Украине могут стать платными уже с 2019 года, сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на проект медицинской реформы.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтение базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. Предложенная правительством медицинская реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

"Роды в Украине будут платными с 2019 года… Роженица будет получать пакет всех услуг, а оплата будет проходить через государственное агентство — Национальную службу здоровья", — говорится в сообщении.