С начала года к столичному водопроводу незаконно подключились почти 700 потребителей

Столичный Водоканал обнаружил почти 700 случаев незаконного потребления воды. Нарушителям придется оплатить не только штрафы, но и стоимость украденных кубометров.

Владелец частного дома по улице Дойна, 129 подключился к водопроводу дважды. Сначала законно: подписал контракт и установил счётчик. А затем провёл к дому воду в обход водомера.

С начала года к столичному водопроводу незаконно подключились почти 700 потребителей.

"Случаи незаконного подключения наши инспекторы выявляют во время проверок, их проводят регулярно. Иногда о нарушениях нам сообщают по телефону доверия", - сказала представитель Apă-Canal Chișinău Марина Лаврик.

Apă-Canal проводит перерасчет потребления воды по каждому случаю нарушения.

Штрафы за хищения воды составляют для физических лиц две тысячи леев, для юридических - до девять тысяч.







