Появилось приложение для проверки партнера на верность

Приложения для знакомств делают слишком легкой задачу найти пару для свидания, независимо от того, одиноки ли вы или имеете партнера.

Вы можете просматривать потенциальных завоевателей вашего сердца, а ваш партнер никогда не узнает об этом.

Но если вы используете Tinder, когда находитесь в отношениях – изменяя физически или просто флиртуя с несколькими людьми, - у вас могут быть проблемы.

Новое приложение Swipebuster позволяет вам находить кого-нибудь на Tinder и видеть, когда они в последний раз свайпили (двигать пальцем влево или вправо, выбирая кандидатов для свидания).

Таким образом, если вы, возможно, сможете оправдаться перед партнером в том, почему ваш профиль есть на Tinder, сказав, что вы просто не удалили свою учетную запись, Swipebuster покажет, когда вы были в последний раз активны.

Приложение платное (6,99 долларов) и позволяет трижды провести поиск. Все, что этого нужно – указать имя, возраст и вероятное местоположение "подозреваемого".