В этом году поднялись цены на древесину и уголь

Жители Молдовы готовятся к зиме. И если дрова на оптовых рынках можно ещё найти по прошлогодним ценам, то уголь подорожал примерно на 300 леев за тонну.

В этом году агенство Moldsilva заготовило почти 177 тысяч кубометров дров. Цены на них варьируются в зависимости от породы древесины.

"Посредники приобретают у лесных хозяйств по 534 и 252 лея. Затем перепродают потребителям подороже", - сообщил глава агентства Moldsilva Ион Харалампов.

Кубометр дров на столичных рынках сейчас можно приобрести по 800 леев. Торговцы не исключают, что стоимость может увеличиться.

"Цена может подняться до 900-1000 леев за кубометр. Это на 200-300 больше, чем в прошлом году", - отметил продавец Ион Тибрянский.

В этом году на 300 леев подорожала и тонна угля. По словам продавцов это связано с тем, что теперь уголь поставляют из России через порт Джурджулешты, а не через Украину, как раньше.

Сейчас тонна угля стоит до 4100 леев. Но, возможно, цены повысятся, поскольку производитель поднял стоимость примерно на 20 долларов за тонну.

Тонна топливных гранул из древесины обойдётся покупателям примерно в три с половиной тысячи леев.