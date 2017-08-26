В Рышкансом районе обустроили здание скорой помощи

Работники Рышкановской службы скорой помощи отныне будут трудиться в новом здании, обустроенном по европейским стандартам. До сих пор им приходилось тесниться на 70 квадратных метрах с минимальными удобствами. А в ближайшее время, как обещают власти, в Рышканском районе появятся две новые машины скорой помощи.

Теперь у врачей есть помещения для отдыха, комфортные санузлы и душевые кабины.

«Прежде была разруха: разбитые окна и удобства на улице. Когда-то это «финский дом». Сейчас все иначе - перестроено и отремонтировано. Мы очень довольны», - сказал фельдшер Владимир Кожокару.

«Мне доводилось бывать в европейских медучреждениях. И знаете, тут условия просто супер. Есть все необходимое. Есть где отдохнуть, поесть, принять душ», - отметил медработник Валентин Туторе.

Не было у службы скорой помощи и своего гаража. Три спецмашины всегда стояли под открытым небом. Зимой перед выездом на возов мотор приходилось прогревать не менее десяти минут.

«Сейчас весь транспорт находится в обогреваемом гараже. Водитель сможет оперативно выехать по адресу», - сообщил заведующий гаражом Валентин Ракавицэ.

На ремонт центра израсходовали два миллиона леев. Средства предоставил Национальный центр скорой медпомощи.

«Это была первостепенная необходимость. Срок эксплуатации здания давно вышел. У работников не было даже минимальных условий для отдыха. Сейчас тут сможет трудиться еще одна команда. Мы нашли еще одну машину, отремонтировали и сегодня пригнали», - заявил замдиректора НЦСМП Василий Куку.

«Мы должны стремиться улучшать качество услуг. Если в районной системе здравоохранения еще есть пробелы, их нужно выявлять и устранять. Чем быстрее мы устраним недостатки, тем здоровее будет новое поколение», - сказал ЮРИЙ УРЗИКЭ глава Рышканского района Юрий Урзикэ.

Центральные власти намерены за четыре года отремонтировать все здания региональных служб скорой помощи и приобрести для них новые машины.

«Принята четырехлетняя государственная программа развития службы скорой медицинской помощи. Она предусматривает приобретение 450 спецмашин, то есть обновление парка, а также ремонт помещений, в которых трудятся медработники», - сообщил депутат Борис Головин.

Служба скорой медпомощи Рышканского района обслуживает почти 70 тысяч человек.





