Обрушение крыши парковки на Буюканах: кто виноват

В столичном секторе Буюканы на два автомобиля упала крыша парковки. Инцидент произошёл минувшим вечером. В это время неподалеку проходили ремонтные работы канализационной системы. По словам местных жителей, виноваты в случившемся рабочие.

Крыша рухнула на припаркованные авто из-за того, что водитель экскаватора задел одну из опор конструкции, говорят очевидцы. Владелец одной из пострадавших машин зарабатывает тем, что развозит заказы из столичного ресторана.

Рядом с рухнувшей постройкой находится детская площадка. О пострадавших не сообщается.

Ремонтники от комментариев отказались.

На место происшествия прибыла полиция.

"Пока нам известно немногое. Проведем расследование, после чего расскажем подробности", - сказал участковый Сергей Кырпэ.

По словам местных жителей, бетонной крыше над парковкой более 50 лет.