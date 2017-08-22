Следователи требуют ареста для сотрудницы Минпросвета и трех ее сообщников

Сотруднице Минпросвета и трём её сообщникам, задержанным накануне, сегодня предъявят обвинения. Следователи настаивают на заключении всех четверых под стражу.

Их обвиняют в коррупции и извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, подозреваемые брали деньги за незаконную выдачу дипломов об образования в Молдове и за рубежом.

Прокуроры полагают, что за свои услуги они получали взятки от 50-ти до полутора тысяч евро. Если задержанных признают виновными, им грозит до десяти лет тюрьмы.







