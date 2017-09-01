Растет объем выданных кредитов

Объём кредитов, выданных в июле этого года, составил один миллиард 300 миллионов леев. Это почти на сто миллионов больше, чем в прошлом году, сообщает Национальный банк Молдовы.

НБМ отмечает, что это связано с низкой процентной ставкой. В июле этого года её понизили примерно на четыре процентных пункта, по сравнению с тем же периодом 2016 года.

В основном кредиты брали сроком от двух до пяти лет. Более половины объёма займов - в леях. В то же время, число кредитов в валюте снизилось примерно на один процент.





