К началу учебного года увеличился спрос на гаджеты

Примерно на 30% увеличился спрос на электронную технику к началу учебного года. Родители готовы отдать тысячи леев за современные смартфоны и гаджеты. Некоторые так поощряют детей. Другие посредством гаджетов пытаются их контролировать.

Спросом у родителей пользуются и электронные часы. Их стоимость порой достигает семи тысяч леев.

"С помощью таких часов, родители всегда могут следить за тем, где находится их ребёнок. Некоторые модели даже показывают, что именно он делает, а также, что происходит вокруг", - сказал менеджер магазина Андрей Буня.

А школьные ранцы сменили ортопедические рюкзаки для ноутбуков.

"Этот, к примеру, стоит 399 леев. Дешевле, чем на рынке, мы проверяли, и качество лучше", - отметил Андрей Буня.

Покупают школьникам и смартфоны.

"Некоторым детям покупают дорогие модели. Вот этот телефон стоит около семи тысяч леев. А если бюджет не позволяет, берут телефоны подешевле, которые используются только для звонков. Такой стоит две тысячи леев", - расскаазал продавец Олег Гречин.

И если некоторые родители не жалеют денег на дорогие гаджеты, другие считают, что они могут навредить здоровью ребёнка.

Во многих странах детям запрещено пользоваться телефонами во время уроков. Такие правила действуют в том числе в США, Японии и Болгарии.