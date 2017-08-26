Выросло количество анализов, проводимых в лаборатории Онкоинститута

На 11% выросло за последние несколько лет число анализов, проводимых в патологической лаборатории Онкологического института. По словам администрации, это связано с ростом пациентов, страдающих раковыми заболеваниями. А также с тем, что зачастую врачи из района необоснованно направляют людей на анализы.

В прошлом году в лаборатории провели почти 130 тысяч анализов. В 11-ти тысяч случаев у пациентов диагностировали рак. Число направлений в лабораторию от врачей из района решили снизить за счёт открытия медицинских кабинетов, где медики онкоинститута проводят предварительный анализ.

"Все могут прийти к этому врачу и проконсультироваться", - сказала директор Онкологического института Лариса Катринич.

Не хватает в лаборатории и специалистов. Сейчас один врач выполняет тройной объём работы.

"В этом году взяли на работу всего одного выпускника в нашей области, молодого врача -морфопатолога", - сообщила Лариса Катринич.

Пациенты жалуются, что результаты анализов приходится ждать несколько недель.

Только за полгода в лаборатории онкоинститута провели почти 66 тысяч анализов. Рак диагностировали почти у пяти с половиной тысяч пациентов. Всего в нашей стране онкологическими заболеваниями страдают свыше 50 тысяч человек.







