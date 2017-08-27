Япония успешно испытала подводную электростанцию

В Японии впервые в мире прошли испытания установки для добычи электроэнергии за счет подводных течений океана, сообщает телекомпания NHK.

Энергетическая установка представляет собой три расположенных на глубине 20-50 метров цилиндра длиной по 20 метров каждый. Внутри двух из них размещены генераторы с лопастями диаметром до 11 метров каждый, третий предназначен для обеспечения устойчивого положения системы.

Общая мощность установки оценивается в 100 киловатт, во время экспериментов ее максимальный показатель не превысил 30 киловатт.

Установка размещена на пути течения Куросио (тихоокеанского аналога Гольфстрима).

Оборудование для электростанции изготовили компания IHI и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий. Эксперимент, длившийся пять суток в районе юго-западного японского острова Кутиносима, признан успешным.