Названы лучшие отели мира для семейного отдыха

Лучшими отелями для семейного отдыха в текущем году признаны две гостиницы в Дании и США. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса Hotels.com, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 22 августа.

Премией «Выбор гостей — 2017» от Hotels.com были отмечены объекты размещения Bandholm Hotel на юге Дании и Stein Eriksen Lodge в американском штате Юта. По пятибалльной шкале они оба получили оценку в 4,7 балла.

Постояльцы Bandholm Hotel могут отдохнуть в расположенном рядом с отелем сафари-парке, аквапарке или парке развлечений. К услугам гостей спа-центр гостиницы и расположенные поблизости музеи.

Stein Eriksen Lodge расположен в городе Парк-Сити, известном своими горнолыжными курортами. Для детей там предусмотрен ряд развлечений, в частности, квесты, суть которых заключается в поиске определенных предметов. Те маленькие туристы, которые справятся со всеми заданиями, получат право на сутки бесплатного проживания во время следующего визита в отель.

Второе место рейтинга делят отели The Andaman, a Luxury Collection Resort в Малайзии, Fairmont Mayakoba в Мексике, Fleur de Chine Hotel на Тайване и Universal Port Hotel в Японии. Каждый из этих объектов размещения оценили в 4,6 балла.

Замыкают тройку дубайская гостиница JA Jebel Ali Beach Hotel и бразильская Wish Resort Golf Convention с результатом в 4,5 балла. Четвертая строчка досталась отелю The Westin Dragonara Resort на Мальте. Его показатель составил 4,4 балла. На пятой позиции — объект размещения Ninepipes Lodge в американском штате Монтана. Он получил четыре балла.

Рейтинг, в который попали 100 отелей, составлялся на основании более 25 миллионов отзывов путешественников об отелях со всего мира, пишет lenta.ru