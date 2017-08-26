В Молдове от алкоголизма страдают более семи тысяч женщин

В нашей стране растет число женщин, страдающих алкогольной зависимостью. По данным Минздрава, в прошлом году их стало на 20% больше, чем в 2015-ом. На учет взяли свыше 600 новых пациенток.

Большинство новых случаев - 245 - зарегистрировали в центре страны. На юге и севере - 164 и 102 случая соответственно. В основном, в Дрокиевском, Сынжерейском и Леовском районах. В Гагаузии на учете стоят 33 пациентки, большинство - из Комрата.

Всего в нашей стране страдают алкоголизмом более семи тысяч женщин. Общее число жителей Молдовы, подверженных алкогольной зависимости и психозам почти достигает 46 тысяч.

Только в центральном регионе зарегистрировано почти 15 тысяч. В основном, в Новоаненском, Оргеевском, Хынчештском и Яловенском районах. На севере почти 11 тысяч алкоголиков, на юге - более семи тысяч. В Гагаузии зарегистрировано свыше двух тысяч случаев.

В прошлом году на учёт взяли более 3200 мужчин и женщин, злоупотребляющих спиртным.





