Ford представил электрический фургон

Компания Ford и немецкая фирма Deutsche Post построили электрический фургон StreetScooter Work XL. Базой для нового авто послужил знаменитый Transit, пишет e-move.

Автомобиль будет выпускаться под маркой DHL и в двух модификациях - с батареями емкостью 30 и 80 кВтч. Первая позволяет машине проезжать на одном заряде 80 км, а вторая - все 200. За движение грузовичка отвечает электромотор отдачей 150 кВт и 300 Нм. Максимальная скорость фургона составляет 85 км/ч.

StreetScooter Work XL способен перевозить груз предельной массой 1350 кг и объемом 20 м3, пишет korrespondent.net.

В нынешнем году немецкая почта получит 150 таких машин, а до конца 2018-го количество StreetScooter Work XL вырастит до 2,5 тысяч. В DHL подсчитали, что одна машина на электротяге позволит сэкономить до 1,9 тысяч литров дизеля в год.