Россиянка приковала себя к памятнику Ленина

К Ленину в ночной рубашке. Утром 22 августа жительница Новосибирска приковала себя к памятнику вождю мирового пролетариата в центре города. После сигнала о том, что у памятнику Ленину с российским флагом в руках стоит прикованная к монументу женщина, на центральную площадь съехались спасатели, медики и полиция.

Первые расковали женщину. Вторые осмотрели. Медработники пришли к выводу, что здоровью и жизни жительницы Новосибирска ничто не угрожает, несмотря на то, что к древку флага был прикреплен картонный плакатик с надписью "Я умираю".

После этого спасатели передали ее в руки полицейских, сообщает РИА Новости. После этого женщину доставили в территориальный отдел полиции для дачи объяснений.

После того, как показания были сняты, ее отпустили домой, отметил сотрудник пресс-службы новосибирского областного управления МВД России Михаил Бирюков.

Полиция проводит проверку по этому странному происшествию. У женщины был помощник, который помог ей забраться на постамент памятника Ленину, приковал ее цепями, заклеил ей рот скотчем, а затем нанес на белую женскую сорочку красные пятна, символизировавшие кровь.

К цепям также были привязаны куски картона со словами "страх", "коррупция", "цензура" и "полиция". Участница восхождения на монумент Ленину заявила полицейским, что в День государственного флага она символизирует Россию.