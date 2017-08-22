Двое мужчин пырнули ножом мусульманина в Финляндии

В Финляндии двое неизвестных мужчин ранили беженца. Инцидент произошел в городе Вантаа. Два человека предварительно поинтересовались у одного из мигрантов, мусульманин ли он.

20-летний беженец сообщил в полицию, что в воскресенье вечером, 20 августа, к нему подошли двое. Один из злоумышленников чисто говорил по-фински, другой — с эстонским акцентом. Они спросили у него, является ли он мусульманином. Услышав утвердительный ответ, они ударили беженца ножом. Ранение оказалось легким и он сумел убежать, пишет vesti.ru.

Комиссар полиции Маркку Хелениус рассказал, что дело расследуется по составу преступления "оскорбление действием". В то же время он отметил, что полиция не занимается преступлением исключительно как совершенным на почве расизма. "Это одна из линий расследования", — подтвердил комиссар полиции Юха Спрингар. О задержании нападавших пока ничего не сообщается.

Это происшествие случилось через день после нападения в центре города Турку 18-летнего марокканца Абдеррахмана Мешкана на прохожих. Он зарезал ножом двух женщин и еще восемь человек ранил.