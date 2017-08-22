Редкая белая коала появилась на свет в австралийском зоопарке

В зоопарке австралийского штата Квинсленд родилась коала редкого белого цвета. Такая расцветка объясняется наличием в организме животного рецессивного гена, унаследованного от матери. Имени у нового обитателя зоопарка пока нет, и туристическое бюро Австралии планирует объявить по этому поводу конкурс.

Коаленок появился на свет еще в январе, однако официально объявлено о его рождении было только 21 августа, сообщает Agence France-Presse.

В то время как цвет шкуры коал обычно варьируется от светло-серого до коричневого, белые коалы в природе встречаются крайне редко, так как такая расцветка привлекает внимание хищников.

По словам руководителя медицинского центра для диких животных зоопарка Рози Бут, в ветеринарии такое явление описывается термином "серебристый ген". Животные с таким геном рождаются с белой или светлой шерстью, а по мере взросления она выпадает, подобно молочным зубам, и заменяется на более привычный окрас, пишет vesti.ru.