Украдены десять голов Будды с древнего барельефа в Китае

Неизвестные преступники откололи и украли с барельефа, высеченного в природной скале на юге Китая, 10 каменных голов Будды. Стоимость каждой из похищенных голов на черном рынке культурных ценностей может составлять 3 тысячи юаней (примерно 450 долларов).

Преступление было совершено в уезде Цзяцзян в провинции Сычуань. Пропажу голов с барельефа заметил 19 августа один из посетителей. Он тут же известил о случившемся полицию, пишет vesti.ru.

Барельеф, который датируется эпохой Мин (1368-1644 годы), состоит из 53 статуй Будды и является одним из популярных туристических объектов в регионе. Полиция совместно с местным департаментом защиты культурных ценностей ведет расследование происшедшего.