Объявлен приговор бывшему замминистру экономики Валерию Трибою

Бывшего замминистра экономики приговорили к штрафу. Валерия Трибоя обвиняли в превышении должностных полномочий и нанесении государству материального ущерба в особо крупных размерах.

Он полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и полностью возместил ущерб.

Валерию Трибою назначили штраф в 15 тысяч леев. Кроме того, бывший замминистра не сможет занимать публичные должности в течение пяти лет.

Адвокат обвиняемого отказался комментировать приговор. Сам Валерий Трибой на заседание суда не пришёл.







