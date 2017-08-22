Граждане Молдовы и России хотели вскрыть банкомат в Литве

В минувшую субботу в Вильнюсе задержали двух мужчин в масках, которые пытались свёрлами вскрыть банкомат. Нарушители оказались гражданами Молдовы и России.

Подозреваемые старались избежать задержания и убежать от полиции, а россиянин оказал сопротивление, сотрудникам полиции, угрожая ножом, однако его удалось успокоить.

У задержанных были найдены маски, перчатки, средства радиосвязи, сверло со специальным наконечником, другие инструменты. Начато досудебное расследование о покушении на совершение тяжкого преступления - похищение чужого имущества большой стоимости, а также об оказании сопротивления сотруднику охраны. Оба подозреваемых взяты под арест. В воскресенье суд избрал в их отношении самую строгую меру пресечения - арест.

Как сообщает delfi.lt в начале августа этого года таким же образом были взломаны два банкомата в Риге, кроме того, в прошлом году таким же образом был взломан банкомат в Вильнюсском районе, в Рудамине. Тогда преступника заметили прохожие, и он сбежал, не успев забрать деньги.

Такой способ грабежа банкоматов распространен в странах Западной Европы. В выяснении вероятного участия задержанных в Литве подозреваемых в подобного рода преступлениях следователи тесно сотрудничают с сотрудниками правоохранительных органов других стран.





