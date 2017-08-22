Полиция задержала шесть женщин "легкого поведения" во время проверки по улице Каля Басарабией

Столичная полиция провела вчера проверки на улице Каля Басарабией. В результате рейда правоохранительный органы задержали мужчину, находившегосяв розыске и шесть женщин "легкого поведения".

Полиция проверяла документы у продавцов, работающих на улице Каля Басарабией. Одним из них оказался 24-летний мужчина, разыскиваемый инспекторатом полиции Хынчештского района за хулиганство. Он был задержан и привлечен к уголовной ответсвенности.

Также полицейские обнаружили 6 женщин, подозреваемых в занятии проституцией. "Ночным бабочкам" от 22 до 33 лет.

Согласно действующему законодательству за занятие проституцией полагается штраф в размере от 1200 до 1800 леев или до 40 часов бесплатного труда в пользу общества.