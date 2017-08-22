Задержан член преступной группировки, продававший марихуану в тюрьмы Молдовы

Житель города Каушан был задержан с поличным в момент продажи марихуаны на сумму в 8 000 леев.

Подозреваемый входил в преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков в пенитенциарные учреждения страны. Помимо заключенных, преступники продавали наркотики и обычным людям.

В результате обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого, правоохранительные органы нашли и изъяли сухую, измельченную марихуану, шприцы с жидким веществом коричневого цвета, коноплю и мак. Всего полицейские конфисковали около 2 кг сухих растений.

Известно, что мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за хранение и продажу наркотических веществ в особо крупных размерах.

Если его вина вновь будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.