Волшебство наяву: зацвела самая засушливая пустыня на Земле

Жители Чили запечатлели крайне редкое явление – в местной пустыне Атакама, которая считается самым засушливым местом на Земле, выросли цветы. Причиной этого стали аномальные ливневые дожди, обрушившиеся на регион зимой, сообщает Metro.

Обычно пустыня Атакама покрывается растениями не чаще, чем раз в семь лет, однако из-за неожиданных ливней засушливая местность превратилась в цветущий сад на пять лет раньше срока. В настоящий момент в пустыне можно наблюдать более 200 различных видов флоры, пишет vesti.ru.

Местные власти отмечают, что из-за этого поток туристов в регион значительно увеличился. Пустыня Атакама также славится своими горами, живописными закатами и рассветами.

Это не первое аномальное явление, произошедшее в этой части Чили. 19 мая 2010 года в самой засушливой пустыне планеты выпал снег.