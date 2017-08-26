В течение недели на проспекте Штефана чел Маре появится дорожная разметка

В течение ближайшей недели на проспекте Штефана чел Маре появится дорожная разметка. К её нанесению рабочие приступили минувшим вечером. Работы проводят ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Первую разметку нанесли на участке дороги от улицы Пушкина до Измаильской. На месте дежурят и патрульные инспекторы.

Помимо привычной разметки, появится и новая - для велосипедистов.

"Появились новые элементы, которых до сих пор не было. Это велосипедная дорожка. Работаем в полную силу, планируем закончить за неделю", - сказал замглавы предприятия Exdrupo Штефан Раду.

На работы выделили два миллиона леев.

"Сейчас наносим разметку обычной краской. Хотим проверить, как будут передвигаться водители. В следующем году используем более качественную краску. Её должно хватить на несколько сезонов", - отметил глава Управления транспорта Олег Поятэ.

Оборудование для нанесения разметки старое, но рабочие справляются.

Некоторые водители сомневаются в качестве работ, другие недовольны тем, как нанесли разметку.

Срок годности дорожной разметки - шесть месяцев. Наносить её будут ночью, а днём устанавливать дорожные знаки.





