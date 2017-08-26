Накануне фотографы провели фотосъемку в аэропорту

15 фотографов, любителей самолётов, собрались накануне в Кишинёвском аэропорту для съёмки воздушных судов. Они получили возможность фотографировать лайнеры в течение всего дня с максимально близкого расстояния.

Фотографирование самолётов называется споттингом. Специалисты, которые занимаются этим уже долгие годы, говорят, главное в этом деле не упустить момент.

"На посадке очень интересно самолёт выдвигает шасси, касается бетонного покрытия, сразу выпускает очень много дыма. На взлёте сам уклон, отрыв от земли, вот это самые такие яркие моменты", - сказал фотограф Егор Тетюшев.

Мероприятие организовала администрация Кишинёвского аэропорта.

"Конечно, это очень интересно и приятно на таком расстоянии созерцать как самолёты садятся, как они взлетают. Обычный человек каждый день это не наблюдает. Это очень классно", - отметил фотограф Василий Товтул.

"С утра было достаточно холодно, на улице нельзя было спокойно сидеть, в шортиках и маечке уже не посидишь. Поэтому оделись потеплее, я вот взял такой прекрасный стульчик, чтобы не стоять целый день до девяти вечера на ногах", - добавил фотограф Егор Тетюшев.

Прошла фотосессия в третий раз. Лучшие снимки представят на специализированой выставке.







