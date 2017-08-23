Житель Нижнего Новгорода убил ножом трех человек на территории Горьковского автозавода. Местные СМИ сообщили, что это была месть за увольнения с завода. Следственный комитет выдвинул другую версию - убийство на почве ревности.
Как рассказали в полиции, утром в среду на территории завода нашли тела трех человек. Сообщение поступило в 7:00 утра, уточнили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.
Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко подтвердила, что на территории ГАЗа мужчина зарезал трех человек - женщину-лаборантку и двух случайных свидетелей убийства. Петренко не уточнила, был ли он работником завода.
Ранее нижегородские СМИ сообщили, что бывший сотрудник завода набросился с ножом на руководителей, настоявших на его увольнении. Издание "Pro Город Нижний Новгород", которое ссылалось на собеседников на заводе, писало, что мотивом нападения была месть уволенного сотрудника.
По данным "Pro Город", мужчина был уволен недавно, а ранее "служил в горячей точке".
Однако Петренко подчеркнула, что преступление, по данным следствия, было совершено на почве ревности, сообщает ВВС.
"Примерно в 06:20 в среду мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой - лаборанту предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления", - цитирует ее Интерфакс.
Еще два человека были ранены, когда мужчина с ножом пытался скрыться. Его задержали, при этом применив огнестрельное оружии. При задержании он был ранен в ногу, сказала Петренко.
В приемном отделении городской клинической больницы №13 агентству сообщили, что в 7:20 утра поступили двое мужчин с ножевыми ранениями, "их состояние оценивается как тяжелое".
Сотрудники автозавода в соцсетях поддерживают версию о том, что мотивом убийства стало все-таки увольнение, а не ревность, отмечает Интерфакс. Конфликт возник из-за того, что мужчине объявили об увольнении, пишет агентство и также сообщает, что подозреваемый якобы был участником боевых действий в Чечне.
В то же время, как пишет портал NN.ru со ссылкой на свой источник, версия об убийстве на почве ревности также имеет под собой определенные основания. По его данным, погибшая - бывшая гражданская жена подозреваемого, он якобы приревновал ее к своему коллеге "и в итоге убил обоих". Пострадавшие пытались предотвратить убийство, пишет издание.
Об этом же сообщает пресс-служба ГАЗа. "Преступление произошло на личной почве, не связанной со служебными отношениями, остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение на девушку", - сказано в пресс-релизе компании.
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авторы DW