В Украине упало производство водки и пива

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в июле 2017 г. к соответствующему месяцу 2016 г. сократилось на 12,1%, составив 897 тыс. декалитров (дал). Об этом сообщает Госслужба статистики в отчете по промышленному производству в Украине.

При этом к июню 2017 г. производство водки уменьшилось на 4,2%. За семь месяцев было произведено 7 млн 333 тыс. дал (-18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016).

Производство пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в июле 2017 г. в годовом исчислении снизилось на 12,3% - до 19,9 млн дал, в месячном - выросло на 1,7%. За 7 месяцев - 108 млн дал (-3,8%).

Производство коньяков и бренди в июле 2017 г. уменьшилось на 1,8% по сравнению с июлем 2016 г. и составило 143 тыс. дал, по сравнению с июнем 2017 г. - выросло на 12%. За 7 месяцев - 1 млн 52 тыс. дал (-19,4%).

Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в июле 2017 г. против июля 2016 г. выросло на 18,5% и составило 587 тыс. дал, по сравнению с июнем 2017 г. - увеличилось на 10,5%. За 7 месяцев - 3 млн 474 тыс. дал (+11%).

Производство сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в июле 2017 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2016 г. сократилось на 9% и составило 8 млрд штук, по сравнению с июнем 2017 г. - выросло на 8,9%. За 7 месяцев - 49,9 млрд штук (-10,1%), пишет korrespondent.net