В Германии изъяли экстази в виде головы Трампа

В Германии конфисковали партию из пяти тысяч таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Би-би-си.

На одной стороне таблеток изображено лицо Трампа, на другой - его фамилия, украшенная звездами и символом №1, пишет korrespondent.net

Наркотики были обнаружены полицией города Оснабрюк (земля Нижняя Саксония) при осмотре фургона, в котором находились 51-летний житель Австрии и его 17-летний сын.

Они прибыли в Германию из Нидерландов, откуда и были, предположительно, доставлены наркотики.

Общая стоимость изъятого груза оценивается в $47 тыс.

Оба пассажира фургона арестованы.